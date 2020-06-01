شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» تعلن صرف معاشات شهر يونيو للمتقاعدين ومستفيدي «ساند» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن صرف معاشات شهر يونيو لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند».

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات، قد حددت في وقت سابق، شروط وخطوات صرف تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، من خلال نظام ساند، الذي يقدم دخلًا شهريًّا خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.