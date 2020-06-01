شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من قنصلية المملكة في نيويورك للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت القنصلية العامة للمملكة في نيويورك تنبيهاً مهماً، للمواطنين في ولاية نيويورك والولايات المجاورة لها ، تدعوهم إلى الابتعاد عن مناطق التظاهرات واتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية.

كما دعت القنصلية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع” تويتر”، اتخاذ الحيطة والحذر في المناطق غير الآمنة حرصاً على سلامتهم ، موضحة أنه للحالات الطارئة يرجى التواصل على الأرقام: 917-690-0414- 917-690-2663.

وكانت عدة ولايات أمريكية قد شهدت أعمال شغب واضطرابات جراء مقتل الشاب الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد شرطي أمريكي، عندما جثى بركبته على عنق ” فلويد”.