شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم خدمة جديدة لذوي الإعاقة السمعية للاستفادة من مركز اتصال «937» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق خدمة ترجمة لغة الإشارة في مركز اتصال 937 عبر تطبيق “إشارة”.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة مقدمة مباشرةً لذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع)، بحيث تُسهل لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز اتصال الصحة 937 عبر هذا التطبيق- وفقاً لـ”عكاظ”-.

وتشمل هذه المرحلة «خدمة الاستفسارات العامة، خدمة حجز المواعيد لدى المراكز الصحية، خدمة الاستشارات الطبية»، وذلك على مدار الساعة،

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وتتمحور فكرة التطبيق بقيام المترجم أو المترجمة بالترجمة كطرف ثالث «وسيط» من خلال المنصة الرقمية، وذلك بتحويل لغة الإشارة إلى اللغة العربية المنطوقة والعكس كوسيط مع ذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع)، حيث يتم ربط مكالمة الفيديو بين مترجم لغة الإشارة والمستفيد ومستقبل الاتصال من مركز 937.

ويأتي إطلاق «الصحة» لهذه الخدمة تجسيداً لاهتمامها بخدمة كافة شرائح المجتمع وتهيئة كل السبل المتاحة التي تحقق لهم الوصول لكافة الخدمات بكل سهولة ويسر واستقلالية.

يذكر أن تطبيق إشارة هو خدمة توفرها شركة عِلم للمستفيدين من ذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع) بالشراكة مع القطاع العام والخاص وغير الربحي التي تسعى جميعاً لتكامل الجهود معاً لتقديم أفضل الخدمات للصم وضعاف السمع في المملكة.