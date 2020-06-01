تعرف على معدات الحماية الشخصية أثناء السفر عبر مطارات دبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
سهلت مطارات دبي على المسافرين شراء معدات الحماية الشخصية (PPE) أثناء السفر مع تركيب جهازين لبيع معدات الوقاية الشخصية في مطارات دبي.
يقع الجهازان في مناطق المغادرة في مبنى 3 والمبنى 2.
وتوزع آلات البيع مجموعات معدات الوقاية الشخصية التي تحتوي على قناع وزوج من القفازات، ونوعين من المطهرات.
ومن المتوقع إضافة المزيد من المنتجات في الأيام القادمة، بما في ذلك أقنعة الوجه الأوروبية الصنع والمعتمدة القابلة لإعادة الاستخدام.
يذكر انه بالإضافة إلى رحلات الشحن والإعادة إلى الوطن، والتي استمرت طوال فترة تعليق الرحلات نتيجة فيروس كوفيد 19 منذ 24 مارس، تتعامل مطارات دبي مع عدد من رحلات الركاب المجدولة من المبنى رقم 3 إلى وجهات مختارة بداية من 21 مايو الفائت.
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