شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: عودة جميع موظفى حكومة دبى لمقار أعمالهم 14يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن 50% من موظفي الدوائر الحكومية بدبي بدأوا الحضور إلى مقار العمل أمس، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حسب تعليمات الجهات المختصة بدولة الإمارات الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 91). وذلك بعد اعتماد حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرارعودة الموظفين بنسبة 50% بداية من 31 مايو الماضى ولمدة اسبوعين، وبنسبة 100% بداية من 14 يونيو الجارى. وفق البيان .

وأكد الموظفون، وفق الصحيفة، بعد عودتهم لمقار أعمالهم أمس تفاؤلهم بالعودة بعد الغياب عن المكاتب، والتزامهم التام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة.

وأضافت الدائرة، إن كل إدارة قامت بتنسيق عودة موظفيها بحيث تحقق نسبة الـ50%، وتم استثناء كبار الموظفين، وأصحاب الهمم، ومن يعاني أمراضاً مزمنة، والموظفات الحوامل، وكذلك الموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون، وممن لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعون في المنزل، ممن تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.

وأكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الموظفين العائدين لمقار عملهم أبدوا التزاماً كبيراً بالتعليمات والإرشادات الاحترازية، كما وفرت إدارات الموارد البشرية في كل دائرة السبل الكفيلة للوقاية، حيث تم توفير عدة أنواع من المعقمات والكمامات والقفازات عند المداخل، وقامت بتدريب أحد موظفيها لقياس درجة الحرارة لجميع الموظفين العائدين للعمل من المكاتب، والتأكد من أن درجة حرارة الموظف لا تتجاوز 5.73 درجة مئوية.

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ووزعت دوائر حكومة دبي إرشادات الوقاية في مختلف الأماكن في المداخل وفي المصاعد والمكاتب، وأماكن الانتظار، والتي تضمنت إرشادات الوقاية وكيفية المحافظة على التباعد الجسدي، والاستخدام الآمن للأدوات المكتبية، ووفرت معقمات اليدين في المصاعد لاستخدامها بعد لمس الأزرار، وغيرها من الأدوات المكتبية، كما وفرت غرفة لعزل الموظف الذي قد تظهر عليه أية أعراض، وغرفة أخرى للمتعاملين في الدوائر التي تستقبل المتعاملين في مراكز الخدمة.



ومن أجل التأكيد على التباعد الجسدي وضعت دوائر حكومة دبي العلامات الإرشادية في مختلف الأنحاء لتنبيه الموظفين والمتعاملين إلى ضرورة الالتزام بالتباعد عبر ترك مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص، كما وضعت لوحات إرشادية تتضمن رقم الاتصال بالخط الساخن لهيئة الصحة بدبي وهو 800342 للإبلاغ عن أي حالة إصابة أو اشتباه بالإصابة بكورونا.



وزادت دوائر حكومة دبي عدد عمال النظافة بمقارها والذين حرصوا على القيام بواجبهم وإتمام التنظيف بشكل مستمر وخاصة للأماكن العامة في مقر العمل بما في ذلك المداخل، والأسطح كثيفة الاستخدام مثل، الطاولات العامة، الكافتيريا، دورات المياه، المصاعد، السلالم، وذلك في إطار تطبيق سياسة المكاتب النظيفة لدعم الصحة والسلامة العامة للمكاتب من خلال التنظيف والتعقيم المتواصل.