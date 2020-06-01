شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني على التوالي.. «الأحساء» تُسجل ثالث أعلى درجة حرارة على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة “تسميات”، عبد الله المسند، إن مدينة الأحساء لا زالت تسجل ثالث أعلى درجة على مستوى العالم، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح “المسند” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”،: “لا يزال الأحساء يسجل ثالث أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية 45.8م” .

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وكانت الأحساء قد سجلت أمس الأحد،أيضاً أعلى ثالث درجة حرارة على مستوى العالم، حيث سجلت 46.5م.

وفي سياقٍ آخر، أوضح “المسند”، أن شهر مايو يعتبر بداية لموسم أعاصير بحر العرب والمحيط الهندي، والمحيط الأطلسي .