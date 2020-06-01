شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يوضح مدى إمكانية تعديل مقر السكن عبر التطبيق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تطبيق «توكلنا»، المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًا، عن طريقة تعديل مقر السكن عبر التطبيق، وذلك من خلال صفحة “حسابي”.

وأكد “التطبيق” أن ذلك يكون مرة واحدة شهريًا، بحيث لا يسمح بالتعديل إلا بعد مرور شهر كامل من التعديل السابق، مع اشتراط التواجد بالسكن عند التغيير.

جاء ذلك، ردًا من التطبيق على استفسار أحد المغردين على موقع” تويتر”، حول كيفية تغير موقع المنزل عبر تطبيق “توكلنا”.