شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من مؤسسة النقد لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي ضخ مبلغ 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية.