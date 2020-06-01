شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز لمن خشي على نفسه من كورونا ترك الجماعة في المسجد؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أن التباعد بين المصلين بالمساجد كإجراء احترازي من وباء كورونا لا حرج فيه، موضحاً أن التراص بين المصلين عند جمهور الفقهاء ليس واجباً، وإنما مستحباَ بشرط ألا ينفرد المصلي خلف الصف.

وأضاف” الخثلان” في لقائه مع برنامج” الجواب الكافي” على قناة “المجد” الفضائية أن هناك طائفة من الفقهاء أوجبوا التراص بين المصلين، لكن في الظروف الحالية هو أمر غير واجب، وذلك اتقاءَ للعدوى، مستشهداً بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم – لا ضرر ولا ضرار.

أكد أن الأطباء يقولون أن تقارب الناس في الظروف الحالية من أسباب انتشار العدوى، مستشهداً كذلك بحديث النبي: “فر من المجذوم فرارك من الأسد”.

وحول لبس الكمامة الطبية في الصلاة، قال إن تغطية الفم والأنف في الصلاة عند جمهور الفقهاء في الظروف العادية مكروه، ولكن لا تصل لدرجة التحريم، غير أنه في الظروف الاستثنائية الراهنة تزول هذه الكراهة، مضيفاً: يجوز لبس الكمامة في الصلاة “.

وأكد”الخثلان” أن من خاف على نفسه الضرر سواء لديه مشكلة صحية أو لديه كبير سن أو مريض، فتسقط عنه وجوب صلاة الجماعة، فيؤدي الصلاة في البيت، نظراً للظرف الحالي، وكذلك الحال مع كبار السن ممن تخطون سن الـ60 عاماً تسقط عنهم الجماعة في المساجد.

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