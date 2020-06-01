طلال الجردي: الدراما تنبع من وجع الناس وأفراحهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: هدى الأسير

لم يكن اهتمام الفنان اللبناني طلال الجردي منصباً على تعدد الأدوار التي يلعبها بقدر اهتمامه بنوعيتها التي لم تكن في الغالب تقنعه، ويؤمن بأن الدراما يجب أن تكون نابعة من المجتمع ووجع الناس وأفراحهم، بعيداً عن قصص (الكليشيه) التي فُرضت على الدراما اللبنانية، ولذلك كان تركيزه على المسرح أكثر من التلفزيون، الذي كان ينتقي من أعماله ما يتناسب مع قناعاته وتوجهاته التي وجدها في الأعمال العربية المشتركة أكثر..ويبدو أن دور بسام الذي لعبه في مسلسل «أولاد آدم» وعُرض في شهر رمضان المبارك كان واحداً من الأدوار التي تُرضي تطلعاته في الدراما التي تحاكي الواقع، حيث لعب دور عنصر عسكري فاسد، الأمر الذي اعتبر البعض أن فيه إساءة للمؤسسة العسكرية، فيما اعتبره آخرون نموذجاً موجوداً ومن الواجب الإضاءة عليه... عن هذه الجدلية بدأنا حديثنا معه..

كيف استقبلت انتقادات دور «بسام»؟

- أنا مع الرأي القائل إن هذا النموذج موجود، ولا بد من الإضاءة عليه، والعمل كله مرآة واقعية، تحاكي مشاكلنا وهمومنا في أكثر من خط درامي، ودوري كعنصر عسكري فاسد هو دليل على وجود فساد في المؤسسات الرسمية التي نخرها وكان سبباً في تداعيات اجتماعية لم يعد مقبولاً السكوت عنها. وفي إضاءتنا على موضوع العنصر العسكري الفاسد في المسلسل، تمثل تنبيهاً لبعض الجهات الرسمة اللبنانية، وربما يعملون على وضع حد لهذه الحالات.. نحن لم نقل إلا جزءاً بسيطاً مما يُحكى في المجالس بين الناس، ولم نخترع شيئاً.

كنت من المشاركين في الثورة اللبنانية الأخيرة، فهل تعتبر مثل هذه الأعمال جزءاً من ثورتك ؟

- 100 %، هذا واحد من الأسباب الرئيسية التي جعلتني أقبل العمل، لأني شعرت بأنه يعكس رسالة وليس ذات مضمون فارغ يتمحور حول الحب فقط أو مواضيع لا تتحرى حقيقة مجتمعاتنا.

هل يمكن أن تأتي هذه الأعمال بنتيجة ؟

- بالتأكيد، هناك مسلسلات في أوروبا وأمريكا تُحدث زلازل من خلال موضوعاتها، ونحن عندما أعلنا الثورة في 17 أكتوبر/‏تشرين الأول 2019 كان هدفنا أن نرجع دولة تحترم نفسها.

المسيرة الدرامية

ما رأيك في المسيرة الدرامية في لبنان؟

- شخصياً لا تعجبني الدراما العربية عموماً، لأنها بنظري تعاني الانفصام، هي في واد والواقع في واد آخر.

} الفترة الأخيرة شهدت محاولات لوضعها على السكة الصحيحة؟

- آمل ذلك، منذ عام قلت يبدو أن هناك تعليمات وتوصيات بإبعاد الدراما عن المواضيع الساخنة، وأن يتم حصرها في مواضيع الحب، الميراث، وجدها ووجدته.. بدون الاقتراب من مواضيع معينة وانأ أشعر بأننا كسرنا هذه التابوهات في مسلسل «أولاد آدم».. لا أدري لماذا هذا الإصرار على تجنب طرح هذه المواضيع في لبنان؟، بلد الحريات والانفتاح في وقت يتم طرح مواضيع أكثر جرأة في مصر وسوريا، ليبقى سقف الحرية محصوراً في برامج «التوك شو» و«الاسكتشات» الساخرة، علماً أن هذه الموضوعات يجب أن تكون جزءاً من الدراما الواقعية بعيداً عن السطحية والكاريكاتير.

صرحت بأن الممثل السوري ليس الأفضل، ولكنه يبيع أكثر، ألا تخاف من مثل هذه التصريحات؟

- لكل إنسان ما نوى، فمن يريد أن يأخذ الأمور بمنحى سيء، كما حصل حين هاجموني بطريقة أقل ما يقال فيها أنها «قليلة الأدب»، ويستطيع فعل ذلك بسبب أو بدون سبب.. السؤال كان مستفزاً وفخاً بحد ذاته وكان ردي عليه طبيعياً

وهل تقع عادة في فخ الأسئلة؟

- لأني صريح يعتمدون معي هذه الأسئلة التي قد يتهرب غيري من الجواب عليها.. ما الذي اقترفته إذا قلت إن الممثل السوري أشطر من اللبناني أو العكس ؟ خصوصاً وأن هناك الجيد، والرديء في البلدين، بالإضافة إلى أني لم أخرج بشيء جديد أو غير واقعي، لأن الفنان السوري يبيع أكثر من اللبناني وهذا نوع من البيزنس الذي ترتكز عليه الدراما لأنها ليست عملاً خيرياً بالنهاية..

زمن «كورونا»

ماذا تابعت في زمن «كورنا» والجلوس في المنزل وخلال الموسم الرمضاني؟

- بصراحة لا أتابع المسلسلات العربية، وإن كنت سمعت عن بعض الأعمال التي أثارت اهتمامي، سأحاول متابعتها لاحقاً. بصراحة لم أسع وراء أسماء النجوم، مع احترامي للجميع، ولكن جذبني ما سمعت عن المواضيع، رغم أن الممثل يشكل قيمة مضافة للعمل، ولكنه لا يكون بالضرورة عامل جذب، بل الموضوع.. ربما يكون اسم النجم عامل ثقة بأنه لا يختار إلا العمل القيّم الذي يضيف له.

} ما تقييمك لمسلسل عادل إمام «فالنتينو»؟

- العمل كان في ظروف صعبة، وتم تصويره بشكل متقطع على مدى عامين، وبصراحة، لديّ نقطة ضعف تجاه «الزعيم».

} نحن نتكلم عن واقع؟

-صحيح، وانأ سمعت ردود فعل سلبية من كثيرين جعلتني أتمنى أن يكون هذا العمل الأخير لعادل إمام الذي شكل ظاهرة ولم يكن ممثلاً عادياً!

ماذا عن المسرح والأيام المقبلة؟

- المسرح يعاني أزمة كبيرة عالمية وغير محددة الأفق نتيجة وباء «كورونا»، والسينما أيضا تعاني نفس الأزمة، وقبل إيجاد حلول للوباء لن يتم الحديث عن أي عمل مسرحي أو سينمائي.