وقالت رهف القنون عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، "حياة أصحاب البشرة السوداء مهمة.. هذا ليس موقفا سياسيا، بل من أساسيات حقوق الإنسان".
وكشفت اللاجئة السعودية في كندا عن شريك حياتها حيث قالت، "لدي شريك من أصحاب البشرة السوداء".
ولكنها أكدت في الوقت ذاته، أن "هذا ليس السبب الذي دفعها للحديث عن الظلم الذي يتعرض له أصحاب البشرة السوداء".
وشددت اللاجئة السعودية، على أن "القضية دائما تتعلق بحقوق الإنسان.. حياة أصحاب البشرة السوداء مهمة اليوم وغدا وفي المستقبل".
© REUTERS / JONATHAN ERNST
وتدافع اللاجئة السعودية في كثير من الأوقات عن حقوق الناشطات السعوديات. كما تتفاعل دائما مع قضايا حقوق الإنسان حول العالم.
توفي فلويد (46 عاما) يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه.
منذ ذلك الحين، انتشرت الاحتجاجات في أغلب الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة، وتم فرض حظر تجول في أغلب الولايات الكبيرة مثل العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفيرجينيا، كما تم استدعاء الحرس الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر رهف القنون تعلق على احتجاجات أمريكا وتكشف "سرا" عن شريكها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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