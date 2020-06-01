شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات قتل «فلويد» تطال 20 مدينة أمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باتت الولايات المتحدة في أزمة حقيقية، بعدما اضطرت إلى إعلان حظر التجول، أمس الأول السبت، واستنفار آلاف من قوات الحرس الوطني، لمواجهة اضطرابات، وعنف لم تشهد مثيلاً له منذ سنوات، إذ شهدت أكثر من 20 مدينة مواجهات، بينها لوس أنجلوس، وشيكاغو، وأتلانتا، وواشنطن، بعد خروج عشرات الآف للتنديد بمقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصول إفريقية، على يد الشرطة اختناقاً، واعتقلت السلطات مئات الأشخاص، وسط تجاهل المتظاهرين تحذيرات الرئيس دونالد ترامب بأن حكومته ستضع حداً للعنف الذي حّمل مسؤوليته فيه «اليسار المتطرف».

واتهم ترامب، مجموعة «معاداة الفاشية»، والمعروفة باسم «أنتيفا»، بقيادة الاحتجاجات التي شهدتها مدينة مينيابوليس، في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وأكد أنه سيصنف هذه الحركة «منظمة إرهابية».

وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، أمس الأحد «أهنئ حرسنا الوطني على العمل الرائع الذي قاموا بها فور وصولهم إلى مينيابوليس في مينيسوتا، الليلة (قبل) الماضية». وتابع قائلاً: «أُسكت الفوضويون الذين تقودهم «أنتيفا»، وآخرون، بسرعة، كان يجب أن يفعل العمدة ذلك في الليلة الأولى، لما واجهنا مشكلة حينها».

وشهدت مدينة مينيابولس، أعمال عنف لليلة الخامسة على التوالي، وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق محتجين غاضبين على خلفية مقتل فلويد، الذي قضى اختناقاً بعدما ثبّته الشرطي الأبيض ديريك شوفين، على الأرض بساقه. وأعلنت الشرطة، أمس الأحد، العثور على جثة قرب سيارة محترقة. وقالت الشرطة، إنّه جرى فتح تحقيق لكشف الملابسات، فيما لقي 3 أشخاص على الأقل، مصرعهم بإطلاق نار في مدينة إنديانابوليس. وأفادت قناة «فوكس نيوز» بأن 5 أشخاص أٌصيبوا بطلقات نارية توفي 3 منهم، فيما أكدت الشرطة أنها لم تطلق النار على المحتجين.

واندلعت مواجهات في أكثر من 20 مدينة، بينها لوس أنجلوس، وشيكاغو، وأتلانتا، ما دفع السلطات فيها إلى فرض حظر تجول ليلي، في حين استدعت ولايات، قوات الحرس الوطني للسيطرة على الاضطرابات الأهلية.

ومن سياتل إلى نيويورك تظاهر عشرات الآلاف، صارخين بكلمات فلويد الأخيرة: «لا أستطيع التنفس»، للمطالبة بتوجيه تهمة القتل العمد، وتوقيف آخرين في القضية.

وفي لوس أنجلوس، أطلق الأمن الأعيرة المطاطية، واستُخدمت الهراوات لتفريق متظاهرين أحرقوا سيارة للشرطة.

وفي مدن عدة، بينها نيويورك، وشيكاغو، وقعت مواجهات بين المحتجين والشرطة التي استخدمت رذاذ الفلفل، رداً على رشقها بمقذوفات، وكسرت الواجهات الزجاجية لمحال عدة في فيلادلفيا. وأفادت وسائل إعلامية، بتوقيف عدد من الأشخاص في مينيابوليس، وسياتل، ونيويورك.

Advertisements

ونشرت ثماني ولايات على الأقل، بينها تكساس، وكولورادو، وجورجيا، الحرس الوطني الذي جرى نشره أيضاً في محيط البيت الأبيض لاحتواء الاحتجاجات. وفي واشنطن، تواصلت المواجهات بين محتجين وعناصر أمن قرب البيت الأبيض لليلة الثانية على التوالي.

وسجّلت أعمال نهب في ميامي، حيث فرض حظر تجول، في حين وَصف رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو ب«المثير للاستياء»، تسجيل فيديو يظهر على ما يبدو سيارة تابعة للشرطة تصدم محتجين في بروكلين.

وفي لوس أنجلوس، مدد حظر التجول المفروض بعدما تزايدت أعمال النهب. وأشعلت حرائق في جادة ميلروز.

وأفيد عن إصابة عدد من الصحفيين خلال تغطيتهم للأحداث، ووردت تقارير عن استخدام رذاذ الفلفل والأعيرة المطاطية على الصحفيين.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، إن إدارة ترامب لن تستعين بسلطتها الاتحادية لتعزيز الحرس الوطني حالياً.

وأضاف أوبراين للصحفيين: «لن نضفي الطابع الاتحادي على الحرس الوطني في الوقت الحالي. لكن إذا استلزم الأمر، فإن لدينا قوات عسكرية إضافية يمكن إرسالها. إذا كان حكام الولايات ورؤساء البلديات بحاجة إليها، وخرجت الأوضاع عن سيطرتهم».وفي مينيسوتا، أعلن الحاكم تيم والتز، حشد جنود الحرس الوطني في الولاية البالغ عددهم 13 ألفاً في سابقة.(وكالات)

الصين تسخر من الانتقادات الأمريكية: لا أستطيع التنفس

ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج على انتقادات نظيرتها الأمريكية مورجان أورتاجوس بشأن حقوق الإنسان في هونج كونج وقمع المتظاهرين، بثلاث كلمات كتبتها على «تويتر» وهي «لا أستطيع التنفس»، في إشارة إلى كلمات المواطن الأمريكي جورج فلويد، الذي قتل على يد ضابط شرطة وأججت الحادثة تظاهرات عنيفة.

وتعليقاً على سياسات الصين في هونج كونج، كتبت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، في حسابها على «تويتر» أمس، إن «هذه لحظة محورية للعالم. يجب على الأشخاص المحبين للحرية في العالم الوقوف مع سيادة القانون ومساءلة الحزب الشيوعي الصيني، الذي خالف وعوده لشعب هونج كونج»، لكن تشونينج ردت بسخرية: «لا أستطيع التنفس» دون أن تضيف أي شيء آخر.