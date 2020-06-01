شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تتوسع في استقبال المتعاملين مع مستشفياتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بدأت هيئة الصحة بدبي تنفيذ خطة عمل جديدة، تقضي بالتوسع التدريجي في استقبال المزيد من المتعاملين مع مستشفياتها ومراكزها الصحية، من مرضى ومراجعين لعياداتها الخارجية وأقسامها الطبية التخصصية المختلفة، وذلك بالتوازي مع الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة للسيطرة على فيروس كوفيد-19، وتوفيرها كل أشكال الرعاية الصحية المتكاملة للمصابين بالفيروس.

وأوضحت الهيئة أنها ومنذ اليوم الأول لتنفيذ خطة التعامل مع فيروس كوفيد 19، وفرت كل سبل العناية والرعاية الصحية للمصابين بهذا الوباء، وأنها مستمرة في تقديم جميع الخدمات الوقائية والعلاجية للمصابين بالفيروس، في مستشفياتها ومنشآتها المعتمدة لهذا الغرض، بما في ذلك المرافق المخصصة للعزل الصحي.

أكد الدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، أن حالات المصابين بالفيروس متفاوتة، وأن نسبة منخفضة لا تتخطى 0.6% قد تكون بحاجة للعناية المركزة، لكن أغلب الإصابات بسيطة ولا تستدعي البقاء في المستشفيات، وكل ما يلزمها فقط هو العزل الصحي في المباني والمرافق المخصصة لذلك والتي تتم إدارتها بإشراف مباشر من الهيئة، وبالتعاون مع القطاع الصحي الخاص.

وقال: في ضوء المستجدات الحالية والمؤشرات المطمئنة لنسب التعافي، أعدت الهيئة خطة لإعادة توظيف قدراتها وإمكانياتها ومنشآتها الطبية، ومن ثم التوسع التدريجي في استقبال المزيد من المراجعين والمرضى في أقسامها الطبية المتخصصة كافة، وفتح باب المواعيد للعيادات الخارجية مع الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية الذكية، بينما تتكامل جهود الهيئة وكوادرها الطبية المتخصصة مع جهود الهيئات المعنية في دبي للسيطرة على فيروس كوفيد 19، وتوفير الرعاية المتكاملة للمصابين.

إدارة الأزمات

من جهة أخرى، اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمـــات والـــكـــوارث فـــي دبي، برئاسة سمو الشيخ مـنــصور بن محـمد بن راشد آل مكتوم، مجمـــوعة مـــن الإرشــــادات الـخـــاصــة باستــخـــدام الأشخـــاص للكمامات في الأمـــــاكن العامة، وفــي كل الأوقـ ات التي يتواجدون فـيــها خارج المنزل، ولمختلف الفئات العمرية، في ضوء التوصيات المرفوعة من «مركز التحكم والســيــــطـــــرة لمـكــافــحــة فـيـــروس كـــورونــــا».

وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل، وفي جميع الأوقات، مع مراعاة الحالات الاستثنائية التي تتطلب أسلوباً خاصاً في التعامل مع الكمامات، لاسيما أصحاب الهمم، وصغار السن، وأصحاب الحالات المرضية المزمنة المرتبطة بالجهاز التنفسي.

ومع تأكيد اللجنة على أهمية الالتزام بالتوجيهات الصادرة بما يراعي سلامتهم، وسلامة من حولهم، فقد قررت اللجنة إعفاء مجموعات محددة من استخدام الكمامات خارج المنزل، ولكن بضوابط مشددة تم إعدادها بعناية، وتشمل الفئة الأولى الأطفال ما دون سن السادسة، بينما تشمل الفئة الثانية أصحاب الهمم، والاضطرابات النفسية الانفعالية، والاضطرابات النمائية العصبية، ومنها: الإعاقة الذهنية، اضطرابات التواصل، اضطراب طيف التوحد، اضطراب ضعف الانتباه والحركة الزائدة، والتي تؤدي إلى صعوبة التنفس، وعدم المقدرة على التواصل مع الآخرين، أو إثارة حاسة اللمس عند ارتداء الكمامة، إضافة إلى الفئة الثالثة المعنية بالأفراد الذين يعانون أمراضاً تنفسية شديدة، أو لا يمكنهم التنفس بشكل طبيعي، ومن هم بحاجة إلى أوكسجين إضافي، والذين يواجهون صعوبة في التنفس أثناء ارتداء الكمامات، مع ضرورة حصول الفئتين الثانية والثالثة على تقرير طبي معتمد من الجهات المختصة يفيد بذلك.

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حالات محددة

كما قررت اللجنة السماح بإزالة الكمامة أثناء التواجد خارج المنزل بصورة مؤقتة في عدد من الحالات المحددة فقط، وتقتصر على التالي:

- قيادة السيارة منفرداً، وكذلك لأعضاء الأسرة الواحدة المرافقين داخل السيارة

- ممارسة الرياضة التي تتطلب مجهوداً جسدياً كبيراً، سواء في المناطق المغلقة، أو المفتوحة، يقاس من خلال تسارع في دقات القلب، وعدم القدرة على إجراء محادثة عادية براحة تامة كالجري، وركوب الدراجة الهوائية، وغيرهما من الرياضات.

- أثناء تواجد الشخص منفرداً في مكان منعزل عن الآخرين (مثال: داخل المكتب الخاص)

- في الحالات التي يشكل فيها استخدام الكمامة خطراً يتجاوز المنفعة المرجوة من استخدامها (مثال: أثناء السباحة، أو القفز بالمظلات)

- في الحالات التي يتحتم فيها نزع الكمامة لإتمام إجراءات علاجية، أو تجميلية، مثل فحص وعلاج الأسنان والأنف والحنجرة، والعيون والوجه.

وأوضحت اللجنة أن الاستثناءات المُشار إليها تأتي في إطار الحرص على ضمان صحة وسلامة الجميع، ومراعاة الحالات الخاصة التي قد لا يتمكن أصحابها من استخدام الكمامات، أو أن يكون استخدام الكمامة سبباً في ضرر أكبر من الفائدة المنشودة من ورائها.

وألزمت اللجنة الفئات المستثناة، وذويها، بالتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وضمان التباعد المكاني عن باقي الأشخاص، والحفاظ دائماً على المسافة الآمنة التي تكفل لهم الحماية من التعرض لخطر العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي يجب ألا تقل عن المترين، كما شددت اللجنة على ضرورة الالتزام الدقيق بشروط حالات السماح المؤقت بخلع الكمامة في الحالات الموضحة، مع أهمية المحافظة على التباعد الجسدي، والحفاظ على المسافة الآمنة بين الأشخاص بما يكفل للجميع الحماية والسلامة.

كما تأتي الإرشادات الجديدة في إطار مواصلة «مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا» جهوده في متابعة الموقف عالمياً، وتقييم الموقف داخلياً، ورفع التقارير المتعلقة بتطورات عمليات مكافحة الفيروس.