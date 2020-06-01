هبة سيادية للنخبة الفرنسية

استمع

ماذا يعني أن تهب نخبة فكرية في فرنسا دعوة إلى السيادية؟ لندع جانباً متاهات استعمالات السيادية، والرياح الأيديولوجية التي تتقاذفها بين الاشتراكية والرأسمالية والليبرالية، مئة صداع.

المهم هو المحور: السيادة. ثمة حنين خفي في أذهان الفرنسيين إلى الروح السيادية التي ظلت متجسدة في الجنرال ديجول. حين كان ينطق بكلمة فرنسا، كان السامع يشعر بأن فرنسا ليست كالبلدان. هل أدركت جنابك معنى السيادة الآن؟ ما لا يقوله ديجول حين يلفظ مفردة فرنسا، ويدرك أبعاده السامعون، هو المعنى الحقيقي للسيادة. ما تريده النخبة التي يتزعمها الفيلسوف ميشال أونفري، هو إحياء تلك السيادة السيادية التي اضمحلت في رئاسة ساركوزي وهولاند، وصار ماكرون يبحث عنها: «وقوفَ شحيح ضاع في الترب خاتمُهْ».

Advertisements

ما الذي يبعث على الدهشة في الموضوع؟ ما يثير الذهول التراجيكوميديا الكامنة وراء السيادية، التي هبت النخب الثقافية تدعو إليها في بلد تجاوز طرح مبحث السيادة أصلاً، والعالم العربي بخاصته وعامته، سلّم مفاتيح السيادة منذ عهد بعيد، وتركها وكالة بلا بواب؛ بل إن العراق كان بدعوة معارضي نظامه في الخارج، وهم الذين عادوا إلى قلعة الأسود كقرود على دبابات المحتل.

ميشال أونفري، أصدر مجلة دورية ولها موقع على الشبكة، عنوانها مع سبق الإصرار: «الجبهة الوطنية»، يجمع فيها المؤمنين بالسيادة والسيادية يساراً ويميناً، لأن المهم هو أن يكون الفرد وطنياً، أن تكون السيادة الترابية، السياسية، الاقتصادية، العلمية، الثقافية، الدفاعية، الإبداعية، هي هويته وشخصيته ووجوده. عندئذ «اختلاف أمتي رحمة». الاختلاف الديمقراطي يتيح التنافس في تحقيق الأفضل والأكمل، باختيار أحسن الوسائل لبلوغ أسمى الغايات.

في العالم العربي أيضاً اختلاف في الآراء: أي السبل أقصر لتحقيق أرقام أعلى في الأمية؟ أي الطرق أطول لعدم الخروج من التخلف؟ من سيكون الفائز بقصب السبق في التطبيع؟ كيف نصور سرقة الأرض العربية كما لو كانت هدايا ثمينة يهديها حماة الغاصبين إلى العرب؟ بسيطة: يوهم النظام العربي الرأي العام بأن سيادته بحر وسيع وهو يسمح لكل من هب ودب بأن يغترف منها ما طاب له.

لزوم ما يلزم: النتيجة الأسفية: ما يحز في النفس هو أن السيادة السيادية لم تحرك ساكناً في النخب الثقافية العربية. من يكرم عزيزة قوم ذلت؟

[email protected]