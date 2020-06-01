مصر تعدّل مواعيد الحظر.. وتتوسع في عدد المستشفيات للعلاج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلنت مصر، أمس الأحد، تعديل مواعيد حظر التجول الجزئي في أنحاء البلاد الذي فرض لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت وزارة الصحة عن التوسع في عدد المستشفيات التي انضمت لمنظومة علاج مرضى الفيروس، إلى 376 مستشفى، على مستوى المحافظات، مؤكدة أن جميع المستشفيات تعمل بكامل طاقتها.

وقال وزير الإعلام ، أسامة هيكل، إن الموعد الجديد لحظر التجول سيكون من الثامنة مساء، حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، بدءاً من يوم أمس الأحد.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة عن التوسع في عدد المستشفيات التي انضمت لمنظومة علاج مرضى فيروس كورونا، إلى 376 مستشفى، على مستوى المحافظات .وأضافت الوزارة، في بيان، أنها شكلت 5400 وحدة صحية، و1000 قافلة طبية، ثابتة ومتحركة، لتوزيع حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية الخاصة بمواجهة الفيروس .

مليونا حقيبة وقائية للمحافظات

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وأوضح مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، أنه تم تجهيز مليوني حقيبة، كمرحلة أولى، لتوزيعها على المخالطين لمصابي كورونا لحمايتهم، والحد من انتشار الفيروس.

وناشدت هالة زايد، وزيرة الصحة،المتعافين من الفيروس، بالتوجه إلى أقرب مركز خدمات نقل الدم، بالمحافظات، بعد مرور 14 يوماً على شفائهم، للتبرع بالبلازما، للمساهمة في علاج الحالات الحرجة، بعد نجاح تجربة حقن بلازما المتعافين ل 30 حالة.

وقال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الأسبوعين المقبلين سيسجلان أعلى إصابات بالفيروس، ثم تتراجع الأعداد بعد ذلك.

وحذر أحمد أبوكريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر من نشر «جماعة الإخوان» الإرهابية فيروس كورونا بين المصلين، حال فتح المساجد،من خلال دس عناصرها للصلاة في المساجد، مشدداً على ضرورة تمسك الأئمة بدعوة الناس إلى التباعد الاجتماعي.

بحث استئناف الطيران الدولي والسياحة

وأعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تبحث إعادة فتح السياحة، في النصف الثاني من يونيو، أو في النصف الأول من يوليو المقبل،وفق إجراءات احترازية.