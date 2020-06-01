أشرف زكي يبرر غياب الفنانين عن تشييع حسن حسني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف نقيب الممثلين المصريين عن سبب غياب الفنانين عن جنازة حسن حسني، ورد أشرف زكي، على الذين انتقدوا عدم حضور الفنانين جنازة الفنان الذي توفي أمس الأول.

وبرر زكي غياب الفنانين بأن حسني توفي فجراً وجرى دفنه في وقت باكر من الصباح، وأضاف: «فنانون كثر ذهبوا إلى المستشفى وقت صلاة الظهر كما كان محدداً سلفاً، منهم أشرف عبد الباقي وبيومي فؤاد وأوس أوس، لكنهم تفاجؤوا بأن حسن حسني قد ووري التراب في وقت سابق، وأنا كنت مسافراً عندما علمت بخبر رحيله، وعندما عدت كانت عملية الدفن قد تمت».

وعبر زكي، في تصريحات صحفية عن غضبه واستيائه من هذا الهجوم، موضحاً أن «الفنانين المصريين معرضون دائماً للنقد والهجوم، سواء ذهبوا إلى جنازة أحد الزملاء أو لم يذهبوا».

وقال: «لا أحد وصي علينا، نحن أدرى بمشاعرنا، وحسن حسني قيمة كبيرة وكلنا حزانى عليه».

وأعرب الفنان المصري عن غضبه من بعض المعلقين، قائلاً: «ارفعوا أيديكم عن الفنانين، لا أفهم التناقض الموجود عند بعض الناس»، مضيفاً: «عندما يروننا يطلبون الصور معنا، وفي ظهورنا يسبوننا».