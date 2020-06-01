«ماهو ملاذك؟».. قصص أمل في زمن «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن متحف الآغا خان في كندا عن نشاط ثقافي جديد يتم التحضير له بمشاركة واسعة من قبل المجتمع. يشمل تقديم مجموعة من الأعمال الفنية تحت عنوان «ماهو ملاذك؟» تحمل العديد من قصص الأمل، وذلك عندما يفتح المتحف أبوابه للزوار في وقت لاحق.

يدعو المتحف عشاق الفن في كندا والإمارات والمنطقة العربية وجميع أنحاء العالم إلى تقديم صور أصلية ومقاطع فيديو قصيرة تستعرض كيفية ومع من وجد أصحابها ملاذهم الحقيقي أثناء مرحلة الإغلاق الكامل والبعد الاجتماعي بسبب تفشي فيروس «كورونا».

يتم عرض صور وقصص المشاركين في عرض فني تفاعلي جديد سيكون بمثابة نشاط مرافق لأحدث معرض للمتحف والذي يحمل اسم «الملاذ»، والذي يضم مجموعة من أعمال السجاد المنسوج التي صممها 36 فناناً بارزاً ومعاصراً من كل أنحاء العالم، بما في ذلك الفنانة الفلسطينية البريطانية منى حاطوم والكندية بريندان فرنانديز.

يمكن للمهتمين إرسال أعمالهم ومشاركاتهم عبر الإنترنت من خلال زيارة صفحة معرض «ماهو ملاذك؟» ضمن الموقع الإلكتروني لمتحف الآغا خان، على أن لايتجاوز حجم الصورة (4 ميجابايت) ومقطع الفيديو (5 ميجابايت)، والتأكد من إدراج وصف مختصر للصورة. ووفقاً لإدارة المتحف يشجع منظمو هذه التظاهرة كل أشكال الإبداع. ومن المقرر قبول المشاركات حتى 17 يونيو الجاري، وسيتم إدراج الأعمال المشاركة ضمن معرض جديد من إبداع المجتمع نفسه ليتم عرضه على الشاشات الرقمية في القاعة الضخمة ضمن المتحف.



ابتكار وتواصل



تقول د.أولريك الخميس، مديرة المقتنيات والبرامج العامة في المتحف إن الهدف الرئيسي من معرض «ماهو ملاذك؟»، هو الاحتفاء بالدافع الإنساني للابتكار والتواصل في مواجهة الشدائد، فنحن كبشر لدينا قدرة على بث الجمال في حياتنا وحياة الآخرين، بينما نقوم بمواجهة الظروف الصعبة المحيطة بنا. نريد توثيق هذه اللحظات من الإلهام والعمل الجماعي والاحتفاء بها، فهي ليست بمثابة حافز للشفاء والتعافي فحسب، بل تقدم لنا رؤى ثمينة حول كيفية إعادة التواصل.

ويقول هنري كيم، المدير التنفيذي للمتحف: يتوق الناس إلى التجارب المشتركة التي تحتفي بالمرونة البشرية والإبداع والتنوع. ومع الحاجة إلى الالتزام بعمل المتحف ورسالته على أعلى مستوى، نحن ملتزمون بتوفير مساحة آمنة وملهمة، حيث يمكن للناس والثقافات أن تحقق التواصل.