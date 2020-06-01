تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري والجماعات الإرهابية في جبل الزاوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوري والجماعات الإرهابية الموالية لتركيا، الليلة قبل الماضية، خلال محاولة تقدم جديدة للقوات الحكومية في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، بحسب المرصد السوري، في وقت واصلت فيه الأطراف المتصارعة تعزيز وتحصين مواقعها تحسباً لعملية عسكرية جديدة قد تشهدها المنطقة، بينما قامت السلطات السورية بفتح طريق «الرقة حلب» الدولي بعد إغلاقه لأكثر من 8 سنوات.

وتركزت الاشتباكات على محور بينين، وترافقت مع قصف مكثف وعنيف، ما أدى إلى مزيد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين. وأشار المرصد إلى أن القوات الحكومية بدأت خلال الأيام القليلة الماضية تصعيد هجماتها، وخاصة في جبل الزاوية، وسط مخاوف شعبية من عودة العمليات العسكرية إلى منطقة «خفض التصعيد».

وأضاف أن القوات التركية استهدفت بقذائف المدفعية، مناطق في محيط الفوج 46 الخاضع لسيطرة القوات الحكومية في ريف حلب الغربي.

ومن جانب آخر، ذكر المرصد أن هناك تعزيزات عسكرية جديدة استقدمتها القوات الحكومية وحلفاؤها إلى جبهات محافظة إدلب. ووفقاً لمصادر المرصد، فإن القوات الحكومية دفعت بتعزيزات جديدة إلى جبهات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومحاور الطلحية شرقي بلدة تفتناز.

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كما عمدت الجماعات الإرهابية الموالية لأنقرة والتي تقودها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة)، إلى تحصين وتعزيز مواقعها في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي ومحاور التماس في سهل الغاب، كما قامت القوات التركية بتعزيز وتحصين مواقعها في جبل الزاوية، بينما وردت معلومات بحسب المرصد، عن نشر القوات التركية منظومة «دفاع جوي» على قمة تل «النبي أيوب» الاستراتيجية في جبل الزاوية.

وتأتي التعزيزات المستمرة من قبل هذه الأطراف، مع ترقب لعملية عسكرية قد تشهدها المنطقة من جديد.

على صعيد آخر، أكد محافظ الرقة عبيد الحسن، في تصريحات نشرت أمس، فتح طريق الرقة حلب الدولي الذي يربط محافظة حلب مع محافظة الرقة، مروراً بمدينة الطبقة. وتقوم الفرق الطبية التابعة لمديرية صحة الرقة بفحص القادمين من المناطق الواقعة خارج السيطرة للتأكد من سلامتهم.

جدير بالذكر أن هذا الطريق مغلق منذ بداية عام 2013، وتم منذ ذلك الوقت تحويل حركة المرور بين جميع مناطق الرقة والمحافظات الأخرى إلى طريق السلمية. (وكالات)