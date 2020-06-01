الجيش الليبي يعلن مقتل 14 إرهابياً جنوبي طرابلس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، مقتل 4 من قادة الميليشيات وأكثر من 10 مسلحين آخرين في هجوم فاشل شنّه الإرهابيون على محور الرملة، فضلاً عن مصادرة 3 آليات عسكرية، فيما شنت مقاتلات السلاح الجوي، سلسلة من الضربات الجوية على مواقع الميليشيات والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا شرقي مصراتة.

وقال المركز الإعلامي إن القوات المسلحة تمكنت من التصدي لهجوم فاشل من الميليشيات على محور الرملة جنوبي طرابلس كما قامت بالقضاء على عدد من القادة والعناصر.

وتابع، في بيان، أنه تم قتل 4 من قادة الميليشيات وأكثر من 10 عناصر في هجومهم الفاشل على محور الرملة كما تم ضبط ومصادرة 3 آليات مصفحة وآليات مسلحة.

وقالت الشعبة إن القوات نجحت في محاصرة 5 مسلحين من المرتزقة السوريين في محور الكازيرما، بعد هروبهم أثناء هجوم فاشل على هذا المحور، كما تم القضاء على أربعة من المرتزقة المحاصرين في أحد المباني والقبض على أحدهم.

وأشارت إلى تدميرها مدرعة «ناقلة جنود» تابعة للميليشيات أثناء الاشتباكات ومقتل جميع من كان فيها في الهجوم على محور عين زارة.

وتابعت أن المعارك مع الميليشيات لا تزال مستمرة وبقوة في محور الرملة وكوبري المطار وسط خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات من الأفراد والآليات.

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إلى ذلك، شنت مقاتلات السلاح الجوي الليبي، سلسلة من الضربات الجوية على مواقع الميليشيات والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا شرقي مصراتة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، إن «سلاح الجو بدأ منذ صباح السبت، سلسلة من الاستهدافات على تمركزات الميليشيات المدعوم والموالية لتركيا في محيط منطقة بوقرين».

كما استهدفت المقاتلات مواقع خصصتها الميليشيات لتخزين الأسلحة والذخائر والعربات والآليات في مناطق وادي زمزم والقداحية ومزارع النهر والهيشة شرقي مصراتة.

في الأثناء، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش على «فيسبوك» إسقاط طائرة مسيّرة في بني وليد، ليتجاوز بذلك عدد المسيّرات التي تم إسقاطها 100.

وفي السياق، أكد الجيش الليبي وصول دفعة جديدة من جثث قتلى مرتزقة أردوغان التي تقاتل ضمن قوات حكومة الوفاق، إلى الأراضي السورية عبر معبر كلس بريف مدينة إعزاز، ونقل المركز عن وسائل إعلام سورية، أن الدفعة تضم جثث 14 عنصرًا، بينهم جثة القيادي في لواء صقور الشمال محمود الخلف، إضافة إلى 20 جريحاً، موزعين بين ميليشيات فصائل صقور الشمال والعمشات والسلطان مراد.

(وكالات)