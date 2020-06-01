ارتفـاع طفيـف في أعداد الإصابات بالوباء عربياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان-الخرطوم- الخليج،وكالات:

لليوم الثاني على التوالي، سجلت السعودية، أمس الأحد، أكبر ارتفاع في حصيلة الوفيات الجديدة جراء فيروس كورونا وزيادة في عدد الإصابات اليومية، فيما أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية عودة الحياة إلى طبيعتها، على أن يتم التقيد بالإجراءات الاحترازية من الوباء، في حين أمددت السلطات السودانية إغلاق المطارات أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية مدة أسبوعين إضافيين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس عن 23 وفاة جديدة «مقابل 22 وفاة السبت الماضي»، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 503 حالات وفاة،فيما تم تسجيل 1877 إصابة جديدة أمس، ليصبح بذلك إجمالي الإصابات 85261.

وارتفعت حصيلة الإصابات اليومية في السعودية لليوم الثاني على التوالي، بعد تسجيل انخفاض على مدى سبعة أيام متتالية.

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وتماثل 3559 شخصاً للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 62442 شخصاً.

بدورها، أعلنت سلطنة عمان، أمس تسجيل 1014 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في قفزة كبيرة مقارنة مع 603 إصابات في اليوم السابق، ليصبح العدد الكلّي للحالات 11437 إلى جانب 47 وفاة، فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى 2396 حالة.

وفي لبنان، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام نقلاً عن وزارة الصحة عن تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 1220، فيما أعلنت وزارة الداخلية عودة الحياة إلى طبيعتها، على أن يتم التقيد بالإجراءات الاحترازية من الوباء.

وأشارت، إلى أن «حظر التجوال سيبقى سارياً من الساعة 12 ليلاً حتى 5 صباحاً».

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس أهمية التوسع في صناعات جديدة بقطاعات الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والتصنيع الغذائي وتطوير البحث العلمي لدعم التعامل مع التداعيات الحالية.وأعلنت إدارات الصحف عودتها للصدور ورقياً ابتداء من غدٍ الثلاثاء لخمسة أيام في الأسبوع . وأصدرت السلطات االسودانية قراراً بتمديد إغلاق المطارات للرحلات الدولية والداخلية مدة أسبوعين إضافيين.