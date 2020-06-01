العراق: مساعٍ لحسم حقيبتي «الخارجية» و«النفط»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ”الخليج 365”

قال السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، أمس الأحد، إن مناقشة التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة والعراق، والحوار الاستراتيجي المقبل المقرر إجراؤه في منتصف الشهر الحالي ستتناول كل القضايا بشكل مفصل، فيما كشف مصدر سياسي عراقي عن وجود مساع لحسم منصب وزير الخارجية قبل بدء الحوارات مع واشنطن، في وقت دعا ائتلاف «الوطنية» بزعامة إياد علاوي، إلى حل البرلمان العراقي والتعجيل بإجراء انتخابات مبكرة.

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وقال تولر في مقطع فيديو نشر على موقع السفارة الأمريكية الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي«الفيسبوك»، إن «زملائي في جميع أنحاء البعثة ب‍العراق سيناقشون بشكل مفصل في الأسابيع المقبلة كيف تتناول اتفاقية الإطار الاستراتيجي لدينا جميع جوانب علاقتنا الثنائية السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والعلمية، وليس الاقتصار فقط على المساعدة الأمنية»، مشيرا إلى أنه «سيتسنى الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول سبل تقديم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) الدعم الإنساني ودعم الاستقرار لملايين العراقيين المعرضين للخطر».

من جهة أخرى، قال مصدر سياسي عراقي، إن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يريد إكمال الوزارات الشاغرة بأسرع وقت ممكن»، مبيناً أن «التأخير يعود إلى خلافات عميقة بين الكتل السياسية». وأكد «وجود رغبة من قبل أغلب الأطراف المتحاورة على ضرورة حسم ملف وزارة الخارجية قبل مدة مناسبة من بدء الحوارات مع أمريكا، ليكون لدى الوزير الجديد الوقت الكافي للاطلاع على الملفات التي سيتم طرحها في الحوارات». ودعا ائتلاف «الوطنية» بزعامة إياد علاوي، إلى حل البرلمان العراقي والتعجيل بإجراء انتخابات مبكرة. وقالت عضو الائتلاف صباح التميمي في بيان، إن «التظاهرات الشعبية المطالبة بالإصلاح لم تكن ناقمةً فقط على الأداء الحكومي، بل إن حل البرلمان كان في مقدمة المطالب التي رفعتها الجماهير المنتفضة»، مستغربة «فشل البرلمان في عقد أي جلسة منذ استقالة عادل عبد المهدي حتى اللحظة، بالرغم من تدهور الوضع الداخلي في جميع المجالات، والذي زاده سوءاً تداعيات انتشار فيروس كورونا».

ودعا رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي، النائب رعد الدهلكي، الكاظمي إلى الإيفاء بما وعد به من حسم ملف المغيبين ومعالجة قضية السجناء في ظل انتشار وباء كورونا. وقال الدهلكي في بيان، إن «هنالك آلاف المواطنين من أبناء المحافظات المحررة ممن غيبوا قبل أربعة أعوام بذريعة التدقيق الأمني ولم يطلق سراحهم أو يعرف مصيرهم منذ تلك الفترة»، داعيا الكاظمي لان يرسخ الثقة بحكومته بإجراءات صارمة وحاسمة لمعرفة مصير المغيبين ومحاكمة المجرمين.