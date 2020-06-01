شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات لافتتاح أخطر أرجوحة بالعالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد الصين لافتتاح أحدث ألعابها الخطيرة، وهي أرجوحة شاهقة الارتفاع، من المرجح أن تجذب السياح الباحثين عن الإثارة من جميع أنحاء العالم.
ووصفت الصين الأرجوحة بأنها «الأكثر رعباً في العالم»، على حافة جرف بطول 700 متر، تقريباً، وبسرعة تصل إلى 130 كم / ساعة.
وتتألف الأرجوحة من برج مقوس بطول 100 متر، يتم من خلاله توصيل الكابلات المعدنية للتأرجح، مع برج بني بطول 108 أمتار، يسمح للتأرجح لتحقيق سرعات تخدر العقل، بقطر تأرجح يصل إلى 91.5 متر.
وكشف لي بنج فاي، المدير العام لشركة «Yunyang
» الصينية للسياحة، أن الأرجوحة فائقة السرعة، أُنشِئت من هيكل فولاذي بأعلى أداء سلامة في العالم.
يشار إلى أن المشروع محمي من الصواعق، أو الحوادث الكهربائية الأخرى ويمكنه تحمل زلزال بقوة 10، أو إعصار من مستوى 14. وفقاً لصحيفة «chinadaily».
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