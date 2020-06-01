نهب صارخ لمتاجر التجزئة والمجوهرات والبنوك أمام الكاميرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد الاحتجاجات الأمريكية عمليات نهب وسلب غير مسبوقة منذ فترة، بحسب مصادر أمريكية، إذ تعرضت شركات كبرى ومتاجر فاخرة للسرقة أمام كاميرات المراقبة، فيما اتهمت السلطات لصوصاً ومخربين بالقيام بهذه الأفعال المشينة.

وتعرض متجر مجوهرات في مدينة لوس أنجلوس للنهب. وشوهد الناس وهم يقتحمون المتجر، ويزيلون خزائن العرض، ويفرغون الدروج، بينما تضرر باب المتجر بشكل واضح، وتقاسم اللصوص غنائمهم خارج المتجر.

واستغل مخربون آخرون الاحتجاجات، ونهبوا متاجر تابعة لشركة «أبل» في مينيابوليس، وبورتلاند. وتمكن متظاهرون وخلال 7 دقائق فقط من نهب محتويات متجر بواشنطن. وقال شاهد عيان للصحافة الأمريكية «شاهدت للتو مجموعة من السيارات تندفع إلى متجر «أبل»، وكان الناس يتجمهرون، وجرى سحب مطرقة ثقيلة، واستخدمها عدد منهم في تحطيم المتجر».

وذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست، أنه على طول طريق أتلانتك أفنيو، في نيويورك، كانت نوافذ المتاجر محطمة، وأكوام من الزجاج في متاجر التجزئة وواجهات أحد فروع البنوك، وتهشمت واجهة متجر «أبل» في بروكلين.

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وفي بورتلاند، في ولاية أوريجون، اضطرت الشرطة إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، وللحد من عمليات النهب.

وعلى مدار خمس ساعات متتالية، أعقبت عملية تفريق المحتجين، تمكن مخربون من إحداث موجة من تدمير الممتلكات والنهب لا مثيل لها في بورتلاند منذ العام 2016.

ودفعت حالة الفوضى بعدد من سلاسل المتاجر إلى إغلاق واسع النطاق لمتاجرها. وأغلقت شركة «تارجت» ثامن أكبر سلسلة متاجر تجزئة أمريكا 175 نقطة بيع بسبب الاحتجاجات.

وأغلقت الشركة 71 متجراً في ولاية مينيسوتا، و49 في ولاية كاليفورنيا، و12 في نيويورك، إضافة إلى عدد من المتاجر الأخرى في بقية الولايات. (وكالات)