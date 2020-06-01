أمريكا تعود إلى الفضاء من أراضيها بالشراكة مع «الخاص»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التحمت المركبة «كرو دراجون» التابعة لشركة «سبيس إكس» وعلى متنها رائدا الفضاء الأمريكيّان روبرت بنكن ودوج هورلي من وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، أمس الأحد، بمحطة الفضاء الدولية. وحصل الالتحام بين المركبة والمحطة عند الساعة 10.16 بتوقيت المنطقة الشرقية في الولايات المتحدة (14.22 توقيت جرينيتش). وحلّق الرائدان أمس الأول، من مركز كينيدي الفضائي في الصاروخ «سبيس إكس» التابع لأول شركة خاصة عهدت إليها «ناسا» تنفيذ مهمة تاريخية.

أقلع الصاروخ «فالكون - 9» التابع للشركة التي أسّسها إلون ماسك، الساعة 15:22 (19:22 بتوقيت جرينتش). وبعد نحو 10 دقائق، تمكّن من وضع الكبسولة «كرو دراجون» في المدار، في أوّل رحلة مأهولة تطلقها الولايات المتحدة منذ عام 2011.

وانفصل الجزء الأوّل من الصاروخ البالغ طوله 70 متراً، كما هو مقرّر، بعد دقيقتين من التحليق، وهبط في قاعدة قبالة فلوريدا، فيما وضع الجزء الثاني الكبسولة «كرو دراجون» في المدار المناسب، في اتّجاه المحطة الفضائية الدولية بسرعة تجاوزت 27 ألف كلم في الساعة.

ونقلت كاميرا وقائع ما يجري داخل الكبسولة في شكل مباشر، مظهرةً رائدي الفضاء موصولين بمقعديهما خلال تحليقهما.

وأعلن مدير عملية الإطلاق «إنجاز انفصال دراجون». وقال رائد الفضاء دوج هورلي فيما كانت الكبسولة تواصل تحليقها وبلغت ارتفاع 200 كلم: «تهانينا بأوّل رحلة مأهولة لفالكون - 9، كان الأمر رائعاً».



حضور ترامب

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حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمليّة الإطلاق على بعد بضعة كيلومترات. وقال: «لا أحد يقوم بذلك مثلنا»، معتبراً أنّ إنجازات الولايات المتحدة في الفضاء هي «أحد الأمور الأكثر أهمّية التي قمنا بها».

وأكّدت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ومؤسّس «سبيس إكس» إلون ماسك أنّ الأحوال الجوّية، وإنْ كانت غير مستقرّة، لن تحول دون بدء التحضيرات للإقلاع من مركز كينيدي الفضائي على ساحل المحيط الأطلسي في فلوريدا.

وكرّر الرائدان هيرلي وبنكن التحضيرات نفسها التي أنجزاها، الأربعاء الماضي، استعداداً للإطلاق، من ارتداء البزة الفضائية البيضاء والسوداء الأشبه بتلك المستخدمة في أفلام الخيال العلمي، وتوديع العائلة والتوجّه إلى الصاروخ الفضائي على متن سيارة «تيسلا» في دعاية من تقدمة «ناسا» لماسك، مؤسس شركة السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية، وصولاً إلى عملية اتّخاذ الوضعية داخل مركبة «كرو دراجون» المحمّلة على صاروخ «فالكون - 9» الذي أطلقهما إلى الفضاء بسرعة تعادل خمسة أضعاف سرعة الصوت.

وكان ماسك قد قال الأربعاء الماضي: «إنه حلم أصبح واقعاً، لم أعتقد يوماً أن هذا الأمر سيتحقق».



خطوة «ثورية»



تبدو المهمة خطوة متواضعة على صعيد استكشاف الفضاء، إذ إن الرائدين لن يتوجها إلى القمر أو المريخ، بل إلى محطة الفضاء الدولية التي تدور على ارتفاع 400 كلم عن سطح الأرض، والتي يستخدمها رواد روس وأمريكيون منذ عام 1998. لكن «ناسا» تعتبر الخطوة «ثورية»، لأن «سبيس إكس» ستسمح للولايات المتحدة بالوصول إلى الفضاء بكلفة أدنى مقارنة ببرامجها السابقة.

وقدّمت «ناسا» أكثر من 3 مليارات دولار لشركة «سبيس إكس» لتصميم مركبتها القابلة لإعادة الاستخدام لمدة ست رحلات فضائية مستقبلية وبنائها واختبارها وتشغيلها. ولم يكن ماسك ملماً بالصواريخ الفضائية عندما أسس «سبيس إكس» في عام 2002 في كاليفورنيا. وباءت محاولاته الثلاث الأولى بالفشل. وقد انفجر على الأرض صاروخ فضائي محمّل بقمر اصطناعي، فيما انفجر صاروخ آخر بعيد إطلاقه باتّجاه محطة الفضاء الدولية.

والعام الماضي انفجرت مركبة «كرو دراجون» على الأرض خلال اختبار للمحركات.

لكن في نهاية المطاف أعطت وكالة الفضاء الأمريكية «سبيس أكس» الضوء الأخضر لنقل اثنين من روادها إلى الفضاء، وتحدّثت المسؤولة عن الرحلات التجارية المأهولة في «ناسا» عن «معجزات» حققها التعاون بين الجهتين.

ومركبة «كرو دراجون» مشابهة ل«أبولو»، لكن تم تحديثها لتتناسب مع القرن الحادي والعشرين. فقد حلت شاشات قابلة للمس مكان المفاتيح اليدوية، كما تهيمن على الداخل إضاءة بيضاء خفيفة.

لكنها تبدو مختلفة تماماً عن المكوكات الفضائية الضخمة والمركبات المجنحة التي كانت تنقل الرواد إلى الفضاء من الأراضي الأمريكية من 1981 إلى 2011.

لن يعتمد الأمريكيون بعد الآن على الروس للسفر إلى الفضاء. فمنذ عام 2011، كانت صواريخ «سويوز» الروسية المركبات الفضائية الوحيدة المتاحة لهذه المهمات. ولكن ستصبح عمليات الإطلاق حدثاً منتظماً في فلوريدا مرة جديدة.

هذه المرة الأولى التي ينطلق فيها رواد فضاء أميركيون على صاروخ أميركي ومن داخل الولايات المتحدة، منذ إحالة المركبات الفضائية إلى التقاعد في عام 2011 بعد ثلاثة عقود لها في الخدمة، ولكن هذه المرة بالشراكة مع القطاع الخاص.