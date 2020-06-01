حسابات النجوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * هنأ عدد من نجوم الفن الإماراتي والخليجي الشاعر علي الخوار بمناسبة عيد ميلاده، عبر صفحاته بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم فايز السعيد الذي عايده عبر خاصية «ستوري» بصورة تجمعهما، معلقاً «أخوي وأستاذي وصديقي كل عام وأنت النجاح والسعادة».

* تواصل أغنية «قهوة الماضي» للمطربة إليسا تصدر «ترند» رقم واحد في عدد مختلف الدول العربية عبر «يوتيوب»، واحتلال المرتبة الأولى عبر تطبيق «ديزير» في عدد من الدول العربية أيضاً.

* لاقت أغنية «على قد الشوق» للفنان الراحل عبدالحليم حافظ التي أعاد غنائها المطرب محمد حماقي عبر حسابه في «فيسبوك» إعجاب مئات الآلاف من متابعيه، ونشر حماقي الأغنية معلقاً عليها «بناء على طلب الجمهور قررت تقديم على قد الشوق».

* نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورتين، واحدة لها، والأخرى لوالدها الراحل طلعت زكريا من الطفولة، معلقة عليهما «أنا وبابا.. يا ترى شبه بعض»، وجاءت التعليقات جميعها تؤكد أن الصورتين للشخص نفسه، إلا أنها نفت، مؤكدة أنهما مختلفتين، ولكن بينهما شبه كبير.

* شارك الفنان سعيد سالم متابعيه عبر «إنستجرام» مقطع فيديو من أحد الأعمال التي تجمعه بالراحل حسن حسني معلقاً «أحلى أيام مع النجم حسن حسني، الله يرحمه، أول عمل معه وكأنني أعرفه من عشرين سنة، لأن نفسه طيبة وروحه مرحه معنا.. معلم وخبرة ونجم رحمة الله عليه».

* هنأت الفنانة هند صبري والدتها عبر حسابها في «تويتر» ونشرت صورة تجمعهما معلقة عليها «كل عام وأنت والدتي وصديقتي وابنتي وجدة بناتي، الله يحفظك».

* بعد نجاح أول حفل «أونلاين» له في شهر مارس/ آذار الماضي، يستعد الفنان تامر عاشور هذه الأيام لإحياء حفل عبر «يوتيوب»، ونشر صورة من حفله الأول معلقاً: انتظرونا قريباً جداً في حفل جديد «أونلاين» وسيكون أقوى من الأول وفيه مفاجآت.