رحيل الفنان السوداني الهادي الصديق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فقد الوسط الفني في السودان الهادي الصديق أحد أبرز أعمدة الدراما السودانية الذي توفي بأحد مستشفيات الخرطوم، عن 72 عاماً، إثر تعرضه لحادث حركة في الطريق الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة مدني في وسط السودان.

ولمع نجم الصديق في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي من خلال أضخم الأعمال الدرامية التي قدمتها الشاشة السودانية مثل «الدهباية» و«ليلة رهيبة» و«أيادي القدر» و«صرخة في وادي الصمت».

وكان «دكين» من أشهر أعماله، وهو مسلسل أنتج في العام 1997، وأعيد بثه في تلفزيون السودان وبعض القنوات الإفريقية في العام 2017، استقى أحداثه من واقع الحياة السودانية وحظي بمشاهدة واسعة.

وبدأ الصديق مسيرته الفنية في العام 1965 وكان حينها في سن السابعة عشرة، وتمكن من صقل نفسه بسرعة فائقة. وعرف صديق بتنوع أدواره وبمساهماته القوية في إخراج العديد من الأعمال التلفزيونية والإذاعية.