شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 من تنظيم "داعش" فى عملية أمنية جنوب كركوك بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قائد المنطقة للعمليات المشتركة فى كركوك، مقتل سبعة من تنظيم "داعش" الإرهابى إثر عملية أمنية جنوب كركوك. وقال الفريق ركن قوات خاصة للعمليات المشتركة سعد حربيه، وفقا للوكالة العراقية للأنباء، إن قوة أمنية مشتركة كانت تقوم بمهام البحث عن عناصر "داعش" فى وادى الشاي، رصدت هروب مجموعة منهم وتم على إثرها توجيه ضربة لهم من قبل طيران التحالف الدولي؛ ما أدى إلى مقتل سبعة منهم وتدمير وكرهم.

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