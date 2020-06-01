شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يعزى الملك محمد السادس فى وفاة رئيس الحكومة المغربية الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، العاهل المغربى الملك محمد السادس ، بوفاة رئيس الحكومة المغربية الأسبق، الزعيم السياسى عبد الرحمن اليوسفي.

وقال عباس - فى برقية التعزية حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - "باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمى شخصيا، نتقدم لجلالتكم ومن خلالكم لشعب المملكة المغربية الشقيق، ولعائلة اليوسفى الكرام برحيل الزعيم السياسى البارز، دولة الأخ عبد الرحمن اليوسفي، رئيس الحكومة المغربية الأسبق بأحر التعازى القلبية، مستذكرين مناقب المرحوم وتفانيه فى خدمة وطنه وشعبه وقضايا أمتنا العربية، وفى المقدمة منها القضية الفلسطينية".

وتقدم الرئيس الفلسطينى لعائلة اليوسفى بأسمى عبارات التعازى القلبية والمواساة الأخوية، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.