فعالية مطار أبها تُشغل مرتادي تويتر

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بدأت يوم الأحد الـ 8 من شوال المرحلة الثانية التي تطبقها المملكة بسبب جائحة كورونا وكان ومن ضمن ما في هذه المرحله أن تبدأ الرحلات الداخلية بين مدن المملكة .
وفي مطار أبها أحُتفل بوصول ركاب أول طائرة بحضور فرقة للفنون الشعبية ، واثارت العديد من مرتادي منصات التواصل الإجتماعي “تويتر”.
فبعث “حسين القحطاني رسالة إلى المسؤول عن هذه الفعالية بأنها مع بالغ الأسف ليس لها داعي، وتوالت التعليقات على هذه التغريدة ، فاتفق معه عوض المغني بأن هذه الظاهرة في مطار أبها ولا تعبر عن شي مفيد سوى الدندنه ، في حين أوضح إبراهيم القحطاني أن من وصلو إلى مطار أبها لا يحتاجون الشيلات والترحيب وإنما يريدون أن يصلو إلى أهلهم بالسلامة والعافية ، وبين حامد القرني أن بعض الإجتهادات لا يحالفها الصواب للأسف .
في حين خالفهم الرأي تركي الحارثي الذي بين أن هذه الفكرة جميلة وتعبر عن اصاله المنطقة وأول رحلة داخلية تصل بعد إنقطاع 3 أشهر.
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