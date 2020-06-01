فعالية مطار أبها تُشغل مرتادي تويتر

بدأت يوم الأحد الـ 8 من شوال المرحلة الثانية التي تطبقها المملكة بسبب جائحة كورونا وكان ومن ضمن ما في هذه المرحله أن تبدأ الرحلات الداخلية بين مدن المملكة .

وفي مطار أبها أحُتفل بوصول ركاب أول طائرة بحضور فرقة للفنون الشعبية ، واثارت العديد من مرتادي منصات التواصل الإجتماعي “تويتر”.

فبعث “حسين القحطاني رسالة إلى المسؤول عن هذه الفعالية بأنها مع بالغ الأسف ليس لها داعي، وتوالت التعليقات على هذه التغريدة ، فاتفق معه عوض المغني بأن هذه الظاهرة في مطار أبها ولا تعبر عن شي مفيد سوى الدندنه ، في حين أوضح إبراهيم القحطاني أن من وصلو إلى مطار أبها لا يحتاجون الشيلات والترحيب وإنما يريدون أن يصلو إلى أهلهم بالسلامة والعافية ، وبين حامد القرني أن بعض الإجتهادات لا يحالفها الصواب للأسف .

في حين خالفهم الرأي تركي الحارثي الذي بين أن هذه الفكرة جميلة وتعبر عن اصاله المنطقة وأول رحلة داخلية تصل بعد إنقطاع 3 أشهر.