الدوري الإسباني جدول أول جولتين بعد الاستئناف

أعلنت رابطة الدوري الاسباني جدول مباريات أول جولتين من الدوري بعد استئناف المسابقة عقب توقف طويل بسبب جائحة فيروس كورونا.

مباريات الجولة الـ 28 :

ريال مدريد ضد إيبار، وإشبيليا ضد ريال بيتس، وليغانيس ضد ريال بلد الوليد، وفالنسيا ضد ليفانتي، وريال مايوركا ضد برشلونة، وسيلتا فيغو ضد فياريال، وإسبانيول ضد ألافيس، وريال سوسيداد ضد أوساسونا، وأتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد، وغرناطة ضد خيتافي.

مباريات الجولة الـ 29:

إيبار ضد أتلتيك بيلباو، وأتلتيكو مدريد ضد أوساسونا، وريال مدريد ضد فالنسيا، وريال بيتيس ضد غرناطة، وبرشلونة ضد ليغانيس، وليفانتي ضد إشبيلية، وفياريال ضد ريال مايوركا، وخيتافي ضد إسبانيول، وريال بلد الوليد ضد سيلتا فيغو، والافس ضد ريال سوسيداد.

Advertisements

وستقام مباريات الجولتين في المواعيد التالية 19:30 و 21:30 ، وكذلك 5:00 مساءً، 7:30 مساءً و 10:00 مساءً، بينما المباريات التي ستقام في17.00 ستخضع لظروف الطقس.

ومن المتوقع انطلاق الليغا، يوم الخميس 11 يونيو، بمباراة الديربي بين إشبيلية وريال بيتيس، وستستكمل مباريات الجولة أيام السبت، والأحد، الاثنين، التاليين على أن تقام مباريات الجولة 29 خلال أيام 15 و16 و17 و18 يونيو المقبل.

ويتصدر برشلونة حامل اللقب ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد أقرب ملاحقيه قبل 11 جولة على النهاية.