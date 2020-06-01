تشييع جثمان فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة قتلته إسرائيل

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

- الشرطة الإسرائيلية قتلت إياد الحلاق (32 عاما) من ذوي الاحتياجات الخاصة السبت، وسط مدينة القدس المحتلة

- التشريح الطبي لجثة الشهيد الحلاق أظهر تعرضه لإصابة برصاصتين في وسط جسده

شيّع مئات الفلسطينيين، مساء الأحد، جثمان الشهيد إياد الحلاق (32 عاما)، الذي قُتل السبت برصاص الشرطة الإسرائيلية، وسط مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مراسل الخليج 365 نقلا عن شهود عيان، أن مئات الفلسطينيين شيعوا جثمان الحلاق من مستشفى "المقاصد" إلى منزله وسط القدس، ثم للمسجد الأقصى، بعد تسلمه من السلطات الإسرائيلية إثر احتجازه لديها لأكثر من 36 ساعة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشاب المقدسي في المسجد الأقصى، مرددين خلال مسيرة التشييع تكبيرات وهتافات تمجد الشهيد، قبل مواراته الثرى في مقبرة المدينة، وفق الشهود.

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وفي السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، أن التشريح الطبي لجثة الحلاق أظهر تعرضه لإصابة برصاصتين وسط جسده.

وفي وقت سابق الأحد، قمعت الشرطة الإسرائيلية، مظاهرة نظمها فلسطينيون وسط مدينة القدس، تنديدا بقتلها للشاب.

وصباح السبت، قالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن عناصر من "حرس الحدود" بالشرطة الإسرائيلية، أطلقوا النار على فلسطيني حاول الفرار منهم، قرب "باب الأسباط" أحد أبواب البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، بزعم الاشتباه في أنه يحمل مسدسا.

وبعد استشهاد الحلاق، اتضح للشرطة الإسرائيلية أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم يكن مسلحا، وفق المصدر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.