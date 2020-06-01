الأمم المتحدة: قتل إسرائيل لفلسطيني أعزل "مأساة"

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

اعتبرت الأمم المتحدة، الأحد، أن قتل الشرطة الإسرائيلية لشاب فلسطيني أعزل من ذوي الاحتياجات الخاصة، السبت، بمدينة القدس، "مأساة كان يجب ومن الممكن تجنبها".



وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في تغريدة عبر تويتر: "أتقدم بخالص التعازي لعائلة ‎إياد الحلاق وهو فلسطيني أعزل تم إطلاق النار عليه بالأمس، وقتله في ‎القدس".



وأضاف ملادينوف أن الحادث "مأساة كان يجب ومن الممكن تجنبها".



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وطالب المنسق الأممي، السلطات الإسرائيلية بالتحقيق في الحادث بسرعة والتأكد من عدم السماح بتكراره.



والسبت، قالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن عناصر من "حرس الحدود" بالشرطة الإسرائيلية، أطلقوا النار على فلسطيني حاول الفرار منهم، قرب "باب الأسباط" أحد أبواب البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، بزعم الاشتباه في أنه يحمل مسدسا.



وبعد استشهاد الحلاق (32 عاما)، اتضح للشرطة الإسرائيلية أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم يكن مسلحا، وفق المصدر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.