1300 شحنة تجارية يوميا من تركيا إلى العراق

إسطنبول/ الخليج 365
قال رئيس مجلس العمل التركي العراقي، أمين طه، الأحد، إن عدد الرحلات التجارية المنطلقة من تركيا إلى العراق عبر الشاحنات يبلغ 1300 شحنة يوميا.
وأضاف طه، في تصريحات للأناضول، أن عدد الشحنات التجارية كان 2000 قبل تفشي فيروس كورونا.
وأوضح رئيس المجلس، التابع لهئية العلاقات التجارية الخارجية (دييك)، أن تلك الشحنات تشمل الأغذية والأدوية أو مختلف البضائع والمواد المستخدمة في قطاعات الإنشاءات والنسيج وغيرها.
وأفاد بأن تفشي كورونا خلف أضرارا كبيرة على القطاع التجاري، وسيستمر الضرر مستقبلا، لأن حركة التنقل ستنقص كثيرا، والعرض والطلب كذلك.
وذكر أن شركات نقل البضائع واللوجيستيك، سيكون عليها لعب دور أكبر في قضية المبادلات التجارية خلال الفترة الحالية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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