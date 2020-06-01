شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «الدفاع المدني» يحذر من ترك 4 أشياء داخل المركبات خلال الصيف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من ترك عبوات الغاز والعبوات العطرية المضغوطة في المركبات مع حلول فصل الصيف، لأنها قابلة للانفجار مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقالت المديرية، في مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”: “من أجل سلامتكم نود تذكيركم بأنه مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة عدم ترك عبوات الغاز والشواحن المتنقلة والعبوات العطرية المضغوطة وولاعات السجائر في المركبات؛ لأنها قابلة للانفجار”.
كما نبهت المديرية العامة للدفاع المدني على أهمية حفظ المعقمات والمطهرات في مواقع ملائمة لحفظها وفقا للنشرات المدرجة معها.
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