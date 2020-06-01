شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تضبط شاحنتين تبيعان كمامات بشكل مخالف.. وتحتجز 1.8 مليون قطعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، أنه تم ضبط شاحنتين تبيعان الكمامات بشكل مخالف للنظام بعد إعداد كمين محكم، وذلك بالتعاون مع شرطة جدة وهيئة الغذاء والدواء.

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وأضافت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم حجز مليون و800 ألف كمامة للتحقق من مصدرها وإعادة ضخها للأسواق بأسعار عادلة للمستهلك.