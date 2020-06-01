شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تضبط شاحنتين تبيعان كمامات بشكل مخالف.. وتحتجز 1.8 مليون قطعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، أنه تم ضبط شاحنتين تبيعان الكمامات بشكل مخالف للنظام بعد إعداد كمين محكم، وذلك بالتعاون مع شرطة جدة وهيئة الغذاء والدواء.
وأضافت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم حجز مليون و800 ألف كمامة للتحقق من مصدرها وإعادة ضخها للأسواق بأسعار عادلة للمستهلك.
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