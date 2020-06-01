وبحسب موقع "فيتو"، قال حمودة إن ذلك يأتي بعد الأزمة التي اندلعت بينهما والتراشق على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.
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وكان آل شيخ قد ألمح في تغريدة له اليوم، إلى اللجوء للقضاء ضد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري محمد سراج الدين، بعد المناوشات التي نشبت بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.
وكتب آل شيخ على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، "مصر بلد قانون ... ومفيش أحسن من القانون".
وكان سراج الدين، قد وصف في تدوينة سابقة آل شيخ بالشخص الجاهل ومفتقد التربية.
وجاء ذلك ردا على المسؤول السعودي الذي عاود الهجوم على مجلس إدارة النادي الأهلي عبر حسابه على "فيسبوك"، معيدا للأذهان ذكريات خلاف قديم انتهى بجلسة تصالح بينه وبين رئيس النادي محمود الخطيب في منزل الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تحرك رسمي من تركي آل الشيخ ضد عضو مجلس إدارة الأهلي المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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