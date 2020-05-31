شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الغذاء والدواء» يكشف أسباب نقص الكمامات الطبية في الصيدليات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، تيسير المفرج، أن سبب نقص الكمامات الطبية في الصيدليات، يرجع إلى زيادة الطلب عليها بعد تخفيف الاجراءات الاحترازية مصحوبة بقرار مخالفة من لا يرتدي الكمامات في التجمعات والأسواق بغرامات مالية.

وأوضح المفرج أن نقص الكمامات هو نقص مؤقت حيث يتوفر حالياً بالمستشفيات والصيدليات قرابة 20 مليون كمامة، مؤكداً أن الإنتاج المحلي من الكمامات عبر 8 مصانع يبلغ أكثر من 5 ملايين كمامة أسبوعياً، كما تم فسح أكثر من 35 مليون كمامة مستوردة خلال شهر مايو 2020مـ.

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ووجّه المفرج، في مداخلة تليفزيونية مع “قناة العربية”، مستخدمي تطبيق “طمني” باستخدام أيقونة الإبلاغ عن عدم التوفر في حال عدم وجود الكمامات في الصيدليات المتاحة لسرعة معالجة الموقف من خلال التواصل لتوفير الكمامات.

ورداً على تساؤل عن ارتفاع أسعار الكمامات المتاحة داخل بعض الصيدليات قال المفرج أن هذه التجاوزات تحدث في مثل هذه الظروف عالمياً وهناك تكامل حكومي بين عدة جهات لمعالجة الأمر وتوفير الكمامات، لافتاً إلى أنه يمكن الإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار إلى وزارة التجارة.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء ،في وقت سابق،قد أتاحت عبرتطبيق «طمني» معرفة أماكن توفر المعقمات والكمّامات في أكثر من 1000 صيدلية في مختلف محافظات ومدن المملكة.