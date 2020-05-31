شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات «تطبيق صحة».. رعاية صحية عن بعد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، عن الخدمات التي يتيحها تطبيق صحة الإلكتروني، حيث أوضحت أن التطبيق يتيح 3 خدمات (الاستشارات الطبية، صحة الذكي، الفحص الطبي).

وأوضحت الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن التطبيق “صديق العائلة” ومهم جدا تواجده على أجهزة جميع أفراد الأسرة”.

وأضافت أن تطبيق صحة يجمع كل الخدمات المهمة بطريقة سهلة وسلسلة، ويقدم رعاية صحية عن بعد من خلال استشارة طبية سواء بمحادثة نصية أو صوتية أو مكالمة فيديو، كما يمنح حلول ذكية لحياة صحية أفضل من خلال خدمة “صحة الذكي”.