شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تحذر هذه الفئة من خطورة التجمعات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
جدّدت منظمة الصحة العالمية WHO ،الأحد، تحذيراتها حول التجمعات والمناسبات المنتظرة بعد رفع منع التجول في العديد من الدول.
وطالبت المنظمة الدولية بعقد التجمعات (الضرورية) في الهواء الطلق بعيدا عن الأماكن المغلقة، واقتصار الحضور على الأصحاء، مشدّدة على خطورة التجمعات على الفئات الأكثر عرضة للإصابة ممن تزيد أعمارهم على 65 عاماً، أو من يعانون من أمراض مزمنة، ونصحتهم بتجنبها.
كما أوصت “الصحة العالمية” سلطات الصحة العامة، بإجراء تقييم للمخاطر قبل تنظيم التجمعات، وركزت في توصياتها على تذكير الأفراد بالتباعد الاجتماعي، واتباع آداب السعال، وممارسة نظافة اليدين بشكل مستمر، مع ضرورة توفير مرافق مؤقتة لعزل من تظهر عليه الأعراض.
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