شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحدد مواعيد اختبارات الثانوية البديلة.. 5 فئات يسمح لهم بأدائها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم أنه تم تحديد بعد غدٍ الثلاثاء وحتى الـ19 من شهر شوال موعداً للاختبارات البديلة لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي؛ الراغبين بتحسين مستوياتهم، أو الذين لم يتمكنوا من إجراء التقويمات.

وأوضحت وزارة التعليم في بيان لها أن الطلاب والطالبات المسموح لهم بأداء الاختبارات هم:

– الطلاب والطالبات الراغبون بتحسين مستواهم الدراسي في المستوى السادس

– طلاب وطالبات (المستوى السادس) نظام المقررات والنظام الفصلي المتوقع تخرجهم وتغيبوا عن اختبار الدور الأول للفصل الدراسي الأول (المستوى الخامس) بعذر لم يمكنهم من دخول اختبار ذوي الأعذار

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– طلاب وطالبات (المستوى السادس) في النظام الفصلي ممن لديهم مواد تعثر في مستويات سابقة

– طلاب وطالبات (المستوى السادس) في نظام المقررات ممن تبقى له ثلاث مواد فأقل من مستويات سابقة سبق أن درسها ورسب فيها.

– الطلاب القادمون من خارج المملكة في الفصل الدراسي الثاني والتحقوا بالمستوى السادس في النظام الفصلي أو نظام المقررات بعد انتهاء مواد المستوى الخامس وتمت لهم معادلة المستويات من الأول وحتى الرابع ويلزم اختبارهم في مواد المستوى الخامس واحتساب معدلهم بناء على ما تحصلوا عليه من درجات في مواد المستويين الخامس والسادس فقط.