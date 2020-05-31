شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من وزير الشؤون الإسلامية لـ«الكهرباء» بشأن فواتير إنارة المساجد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الدكتور عبداللطيف ال الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، إن فواتير بعض المساجد تكون أحيانا مبالغ فيها للأسف، ونسعى في الوزارة على تقليل قيمة هذه الفواتير بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأضاف في اتصال هاتفي مع برنامج “يا هلا”: “لم نجد تجاوبا من شركة الكهرباء للتعاون في تخفيض فواتير إنارة المساجد”.

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وتابع وزير الشؤون الإسلامية “أقولها بكل حرقة وألم بعض المساجد يُسحب منها التيار الكهربائي لإنارة استراحات أو محطات بنزين وبيوت.. وعلى عينك يا تاجر”.

وختم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقوله “المفترض على شركة الكهرباء أن تقوم بمنع هذه الممارسات، لأنها من أسباب ارتفاع الفواتير”.