الصحة المصرية تنشر صورا لتوزيع أدوية كورونا بالمحافظات

وقالت الصفحة الرسمية للوزارة على "تويتر"، اليوم الأحد، إن أطقم طبية تابعة للوزارة، تشارك في توزيع الأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلي في محافظات مصرية، منها مطروح وجنوب سيناء والمنيا وبني سويف، خلال الساعات الماضية.

وأعلنت الوزارة في بيان على "فيسبوك" ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" إلى 6037 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينما تم تسجيل 1536 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 6810 حالة ، من ضمنهم الـ 6037 متعافيا.

ولفت البيان إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.