شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و24 وفاة، منها 22 فى ولاية الخرطوم.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد، عن التقرير الوبائي ليوم أمس - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 171 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 5026 حالة، بينها 286 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 1423 شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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