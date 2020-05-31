شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9394 مصابا و653 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال فورار المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالبلاد إلى 9394 حالة إصابة، و653 حالة وفاة.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - "إنه تم تسجيل 127 حالة إصابة جديدة، و7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5748 حالة".

Advertisements

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من 5 مساء إلى 7 صباحا في 16 ولاية، من بينها العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي عن 4 ولايات، هي (سعيدة وتندوف وإليزي وتمنراست)، بالإضافة إلى فرض حظر للتجوال من 7 مساء إلى 7 صباحا ببقية الولايات الجزائرية الـ48.

وقرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري يوم الخميس، الماضي تمديد العمل بنظام الحجر الصحي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة، ومن بينها حظر التجوال حتى 13 يونيو المقبل.