شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية: تمديد الإقامات والتأشيرات المنتهية حتى 31 أغسطس القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير عام العلاقات العامة والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية الكويتية، العميد توحيد الكندرى، تمديد الإقامات وتأشيرات الزيارة المنتهية لمدة ثلاثة أشهر؛ وذلك نظرا لوقف معظم دول العالم للطيران التجارى، لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الكندرى - في تصريح لتليفزيون الكويت مساء اليوم الأحد - "إنه بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، سيتم تمديد جميع الإقامات وتأشيرات الزيارة التي انتهت اليوم الموافق 31 مايو الجاري وحتى 31 أغسطس القادم".

وأوضح أن تجديد الإقامات والتأشيرات سيتم تلقائيا من قبل وزارة الداخلية الكويتية، دون حاجة صاحب الإقامة أو التأشيرة المنتهية للتقدم لأي جهة.

جدير بالذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي كان قد أصدر قرارا نهاية أبريل الماضي بتمديد جميع الإقامات وتأشيرات الزيارة المنتهية حتى 31 مايو الجاري، نظرا لوقف معظم دول العالم للطيران التجاري لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.