شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان عدو البشر.. سوريا: مرتزقة الرئيس التركى يضرمون النيران بمنازل مدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مرتزقة االرئيس التركى رجب طيب أردوغان من التنظيمات الإرهابية إجرامهم وممارساتهم الإرهابية بحق الأهالى سوريا وأقدموا على حرق منازل المواطنين فى قريتى القاسمية والريحانية بريف الحسكة الشمالى، وذلك تنفيذا لسياسات مشغلهم التركى العدوانية تجاه الدولة السورية وشعبها، وفقا لوكالة الأنباء السورية.

وأشارت مصادر أهلية إلى أن مرتزقة قوات الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية أقدموا اليوم على إضرام النيران في منازل المدنيين في قريتي القاسمية والريحانية شمال غرب بلدة تل تمر بريف الحسكة وذلك بعد أيام من إحراقهم المحاصيل الزراعية في قرية القاسمية.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التركى ومرتزقتها من الإرهابيين تعرض عبر إحراقها الأراضي الزراعية والمنازل مئات الآلاف من الأهالى لخطر السقوط فى هوة الفقر والمجاعة، كما أنها تقوض إجراءات الدولة السورية للتخفيف من أعباء الحرب العدوانية والحصار الجائر الذي يفرضه الغرب بقيادة أمريكية على سورية.

وتشهد منطقة الجزيرة حرائق متعددة أتت على مئات الهكتارات المزروعة بالقمح والشعير ومعظمها كان بفعل مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية وطائرات التحالف الأمريكي غير الشرعي وذلك بهدف حرمان الأهالي من مصادر رزقهم والضغط عليهم لإجبارهم على التعاون معهم ناهيك عن التأثير سلبا في الاقتصاد السوري في ظل الحصار الذي تفرضه دول غربية بقيادة واشنطن على سورية.