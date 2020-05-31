شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقمع تظاهرة منددة بقتل الشاب إياد الحلاق فى القدس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تظاهرة نظمها شبان مقدسيون منددة بقيام شرطة الاحتلال بقتل المواطن إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة، قرب باب الأسباط صباح أمس السبت.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد - أن التظاهرة التي شارك بها العشرات من الشبان في "باب العامود"، شهدت اعتداء من قبل جنود وشرطة الاحتلال على المشاركين، واجبارهم بالقوة على اخلاء المنطقة.
وطالب المشاركون بالإفراج عن جثمان الشهيد المعاق إياد الحلاق، الذي قتل برصاص أحد جنود الاحتلال صباح يوم أمس قرب باب الاسباط أثناء توجهه إلى مدرسة صناعية كان يدرس فيها في البلدة القديمة من القدس.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال الإسرائيلى تقمع تظاهرة منددة بقتل الشاب إياد الحلاق فى القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.