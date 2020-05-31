شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: هزة أرضية بقوة 3.7 درجة تضرب إقليم الخميسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المعهد الوطنى المغربى للجيوفيزياء، اليوم الأحد، تسجيل هزة أرضية في إقليم الخميسات، حيث بلغت قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر.

وأفاد المعهد الجوفيزيائي المغربي بأن الهزة التي سجلت، شعر بها سكان الخميسات والمناطق التابعة له بمركز مدينة أيت ميمون.

وأضاف أن الهزة الأرضية سجلت على عمق 14 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 33.676 درجة شمالا وخط الطول 6003 درجات غربا، ولم تسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية.