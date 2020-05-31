شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح الجو العماني ينقذ عالقين وسط السيول بمحافظة ظفار.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني اليوم، الأحد، بعملية إنقاذ وإخلاء لمجموعة من المواطنين العمانيين والمقيمين في منطقة مرمول بولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار، جراء تعرض المنطقة لأمطار غزيرة وارتفاع منسوب المياه فيها خلال الحالة المدارية التي تشهدها المحافظة حاليا، بحسب وكالة الأنباء العمانية. Advertisements وتأتي هذه الحادثة بعدنا أعلنت الشرطة العمانية في وقت سابق العثور على المواطنين الذين انجرفت مركبتهما في وادي أرزات بصلالة أمس وهما مفارقان للحياة. وكانت مصالح الأرصاد الجوية العمانية، قد حذرت يوم الجمعة الماضى السكان من أمطارغزيرة مصحوبة برياح قوية في الساعات المقبلة. وقال مدير التنبؤات ونظام الإنذار المبكر بالهيئة العامة للطيران المدني العماني في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، أول أمس الجمعة: "إن التقديرات لكمية الأمطار المتوقع هطولها تتراوح من 100إلى 200ملم خلال الـ 24 الساعة القادمة، وتكون مصحوبة برياح نشطة إلى شديدة السرعة مع جريان الأودية وارتفاع أمواج البحر من 4 إلى 5 أمتار".

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