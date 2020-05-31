شكرا لقرائتكم خبر عن كردستان العراق: تعلن تسجيل وفاة جديدة بفايروس كورونا فى السليمانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الصحة فى السليمانية بكردستان العراق، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت المديرية - في تصريح صحفي نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن رجلا مسنا بالغ من العمر 75 عاما توفي اليوم في أحد المستشفيات جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وسجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة العراقية ، اليوم الأحد 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق
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